Mit einer Erhebung unter 4.024 Kunden klärt das Informationsportal Singleboersen-Vergleich.de endlich die Frage, ob es sich lohnt, für Datingportale viel Geld auszugeben.



Befragt wurden die Singlebörsen-Kunden in dem Moment, in dem sie ihr Profil wieder löschen wollten. Das haben sie bei ihrer Online-Partnersuche erlebt:



Egal, ob hochpreisige Partneragentur (Parship: 450,- Euro für 6 Monate), Allround-Singlebörse LoveScout24 (150,- Euro) oder kostenlose Flirt-Apps wie Lovoo: Überall gelang es rund der Hälfte der Nutzer, sich zu Blind-Dates im wahren Leben zu verabreden.



Einen festen Partner fanden im Schnitt 24 Prozent.



Am wenigsten häufig funkte es bei Deutschlands größter Flirt-App Lovoo - nur 13% verliebten sich. Die junge Zielgruppe landet eher zusammen in der Kiste.



Im Mittelfeld liegt LoveScout24 mit 23%. Wenn man sich dort verliebt, dann wahrscheinlich nach 3 bis 6 Monaten.



Als echter Verkupplungskünstler entpuppte sich Parship mit 35% Vermittlungsquote. Das entspricht immerhin dem Slogan "Alle 12 Minuten verliebt sich ein Single bei Parship", statt der bekannten 11 Minuten.



Auffällig: Die meisten Parshipper schnappten sich schon in den ersten 3 Monaten ihren neuen Partner.



Henning Wiechers, Initiator der Studie, sagt: "Je höher der Eintrittspreis für ein Datingportal ist, desto bindungswilliger sind die Mitglieder".



Wer sich wirklich verlieben möchte, der hat bei Premium-Partnervermittlungen wie Parship oder ElitePartner die besten Chancen. Alle anderen sind mit günstigen oder kostenlosen Datingportalen und Flirt-Apps auch gut bedient.



Die ganze Studie samt Entscheidungshilfe zur optimalen Vertragslaufzeit finden Sie hier: www.singleboersen-vergleich.de/studie-vermittlungsquote.pdf



Der große Singleboersen-Vergleich agiert seit 2003 als unabhängiger Beobachter des Online-Dating-Marktes und hat alle führenden Singleportale im Detail getestet. www.Singleboersen-Vergleich.de gehört zum metaflake-Netzwerk, das von Köln, Bütschwil in der Schweiz und London aus in 15 Ländern operiert.



