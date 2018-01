Lech Zürs am Arlberg (ots) - Seit dem vergangenen Winter verbindet die Flexenbahn Zürs mit Stuben/Alpe Rauz, dadurch wurde Ski Arlberg mit 88 Bahnen und Liften sowie 305 km Skiabfahrten zum größten Skigebiet Österreichs und zu einem der fünf größten weltweit.



Der "Run of Fame" führt auf über 85 km, 18.000 Höhenmetern und 3 Pässen (Arlberg, Flexen, Hochtannberg) durch 2 österreichische Bundesländer (Vorarlberg und Tirol). Auf den Spuren von SkiPionieren, Ski- und FilmStars wird das gesamte Skigebiet von Süden nach Norden oder umgekehrt durchquert und die unglaubliche Dimension an Skivergnügen am Arlberg wird greifbar.



Am Samstag, 13. Jänner 2018, steht Ski Arlberg ganz im Zeichen dieser Skirunde und bietet auf dem RUN of FAME zahlreiche Highlights. Am südlichen Startpunkt, am Rendl in St. Anton, werden die SkiStars thematisiert, die SkiPioniere am nördlichen Startpunkt in Warth und die FilmStars spielen bei der ebenso vergangenen Winter neu geschaffenen HALL of FAME bei der Bergstation der Flexenbahn in Lech Zürs die Hauptrolle. In der HALL of FAME wurde aber all diesen legendären Persönlichkeiten ein einzigartiges Denkmal gesetzt und mit dem neuen HUNT of FAME, einer interaktiven Fuchsjagd à la Weißer Rausch, kann jede/r Besucher/in eine Erinnerung mit den Weltmeistern Patrick Ortlieb, Mario Matt und Nadine Wallner mit nach Hause nehmen.



Am RUN of FAME DAY selbst bleibt es aber nicht unbedingt bei einer interaktiven Begegnung mit den Arlberger Größen - einige Glückliche einer Verlosung werden an diesem Tag von niemand Geringerem als von den Ski-Olympiasiegern Hubert Strolz und Mario Matt sowie der 2fachen Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner exklusiv durch den Run of Fame geführt.



Zwtl.: RUN of FAME-TV Film mit Tobias Moretti Nadine Wallner



In der HALL of FAME gibt es an diesem Tag um 12:00 h außerdem mit ersten einzelnen Ausschnitten die Vorpremiere eines neuen TV-Films von Ski Arlberg zum RUN of FAME mit Schauspieler Tobias Moretti und Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner in den Hauptrollen.



Die Ausstrahlung des gesamten Films gibt es ebenso am RUN of FAME Day am 13.01.2018 um 20:15 h auf ORF III und am 29.01.2018 dann auf 3sat.



Nähere Infos unter [www.run-of-fame.ski] (http://www.run-of-fame.ski/)



Run of Fame Day Datum: 13.1.2018 Ort: 6764 Arlberg



