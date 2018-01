Frankfurt - Die Stimmung am Rentenmarkt hat sich vor dem Hintergrund der Risikobereitschaft der Marktteilnehmer und des hohen Primärmarktangebots getrübt, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe in Abwesenheit fundamentaler Einflüsse sein hohes Niveau nicht halten können. Nachdem er daran gescheitert sei, den Dezember-Abwärtstrend zu überwinden, sei es zu schwächeren Kursen gekommen. Heute verlaufe die Widerstandslinie bei 161,90 und sie stelle eine erste Hürde dar. Unterstützungen würden die Analysten bei 161,18/20 und um 161,00 lokalisieren. Darunter entstehe Raum bis 160,26. Die Trading-Range liege zwischen 160,85 und 161,90.

