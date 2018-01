Hannover - Heute früh wurden aus China aktuelle Zahlen zur Preisentwicklung in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft gemeldet, so die Analysten der Nord LB.Den offiziellen Angaben der Statistikbehörden in Peking folgend habe die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen im Berichtsmonat Dezember bei 1,8% Y/Y gelegen. Für das Gesamtjahr 2017 ergebe sich damit eine Inflationsrate von 1,6%, die deutlich unterhalb des von Peking angepeilten 3,0%-Inflationszieles liege. Verantwortlich dafür seien nicht zuletzt die Nahrungsmittelpreise gewesen, die im Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate - erstmals seit mehr als zehn Jahren - einen negativen Trend aufgewiesen hätten. Der Produzentenpreisindex (PPI) sei im Dezember um 4,9% Y/Y geklettert; für 2018 insgesamt stehe ein Zuwachs von insgesamt 6,3% zu Buche.

