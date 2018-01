Die Preisanstiege beim Öl halten weiter an, Brent (OIL in der xStation 5) schließt auf einem Niveau von 70 $. Dieses Mal wurde die Rally durch einen enormen Rückgang der vom API gemeldeten US-Öllagerbestände ausgelöst. Ein Rückgang von 11,11 Millionen Barrel wäre der größte Wert seit September 2016. Sollte dieser Wert durch den heutigen DOE-Bericht (16:30 Uhr) bestätigt werden, würde der Öllagerbestand in den USA in der Nähe eines 5-Jahres-Durchschnitts liegen. Der Brent-Preis nähert sich dem Hoch aus dem Jahr 2015 ...

