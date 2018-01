FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern Daimler hat sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit rund 10 Prozent an dem Startup what3words beteiligt. Das Startup bietet ein neues Infotainment-System mit einem Adress-System an, das die einfache Eingabe des Navigationsziels mit drei Wörtern ermöglicht. Das System steht mittlerweile in 14 Sprachen zur Verfügung. Mercedes-Benz wird nach eigenen Angaben als erster Autohersteller das neue Dreiwort-Adress-System integrieren und seinen Kunden zur Verfügung stellen.

January 10, 2018 04:16 ET (09:16 GMT)

