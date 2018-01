Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU, CSU und SPD haben am Mittwoch ihre Sondierungsgespräche für die eventuelle Neuauflage einer großen Koalition fortgesetzt. Teilnehmer von Union und SPD sahen bei ihrer Ankunft zur vierten Gesprächsrunde noch schwierige weitere Verhandlungen bei den bis einschließlich Donnerstag geplanten Sondierungen.

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz ging bei seiner Ankunft in der CDU-Zentrale davon aus, "dass das heute ein langer Tag" werde. "Wir haben noch viel harte Arbeit vor uns heute und morgen", erklärte der geschäftsführende Finanzminister und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU). "Die Stimmung ist wie das Wetter", konstatierte SPD-Vize Ralf Stegner. Auf Twitter beklagte er, dass sich die Union nicht an die vereinbarte Diskretion halte. "Lese viel Falsches, was angeblich vereinbart sei", schrieb er. Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bemühte bei seiner Ankunft eine Wettermetapher. "Schau'n wir mal, ob der Nebel sich lichtet", sagte er.

Am Mittwoch soll den Planungen zufolge unter anderem über den verfügbaren Finanzrahmen gesprochen werden. Im Umfeld der Verhandlungen war dieser auf rund 45 Milliarden Euro beziffert worden - eine Zahl, die schon bei den letztlich gescheiterten Jamaika-Verhandlungen im Raum gestanden hatte. Etwas erhöhen könnte er sich möglicherweise noch durch bessere Haushaltszahlen des Bundes, die am Dienstag durchsickerten. Demnach wurde 2017 ein Budgetüberschuss von 3,7 Milliarden Euro erzielt. Offiziell will Altmaier die neuen Zahlen am Freitag veröffentlichen.

Nach den Beratungen am Dienstagabend hatte Scheuer erklärt, dass die Stimmung weiter gut sei. "Seit Beginn der Sondierungsverhandlungen ist eine gute Grundlage des Vertrauens und der Kollegialität gesetzt worden. Daran soll es nicht scheitern", sagte er. Nun näherten sich die Gespräche den Hauptthemen und den dafür vorhandenen finanziellen Spielräumen. Union und SPD wollten in die Zukunft Deutschlands investieren - der Durchbruch sei aber noch nicht erreicht. "Nix ist fix", betonte Scheuer, der von Zwischenergebnissen sprach.

Sondierungen sollen am Donnerstag enden

Berichten zufolge haben sich CDU, CSU und SPD bereits auf mehrere Punkte verständigt, so ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte, eine Anhebung der Bemessungsgrenze für den Spitzensteuersatz auf 60.000 Euro, die Aufgabe des Klimaschutzzieles für 2020 und flächendeckend schnelles Internet bis 2025. Letzteres soll den Staat in den Jahren bis 2021 zwischen 10 und 12 Milliarden Euro kosten. Die Abgabenquote solle unter 40 Prozent gehalten werden, hieß es weiter. Das Bekanntwerden der Zwischenergebnisse hatte aber für Irritationen zwischen Union und SPD gesorgt.

Konflikte drohen bei den Gesprächen unter anderem in der Asyl- und der Gesundheitspolitik. Die CSU hat vor den Sondierungen ihre harte Haltung in der Zuwanderungspolitik bekräftigt und sieht besonders beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus keinen Spielraum für Kompromisse. Ein Dissens zeichnete sich im Vorfeld auch in der Frage einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen ab. Differenzen gibt es auch in der Sozialpolitik, etwa zu befristeten Arbeitsverträgen oder zur Rückkehr von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung.

CDU, CSU und SPD wollen am Donnerstag ihre Sondierungen abschließen. Mutmaßlich im Verlauf der Nacht zu Freitag soll die Entscheidung fallen, ob Union und SPD in Koalitionsverhandlungen eintreten. Danach sollen die Parteigremien über das Ergebnis befinden. Bei der SPD wird ein Sonderparteitag am 21. Januar über eine eventuelle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Der Chef der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, hat sich aber schon wiederholt gegen eine Neuauflage der großen Koalition gewandt. Im ARD-"Morgenmagazin" sagte er am Mittwoch, er habe "wenig Phantasie", dass der SPD-Nachwuchs am Ende zustimmen werde.

