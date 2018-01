LONDON (dpa-AFX) - Die Bank HSBC nennt die Aktie von Pfeiffer Vacuum unter den mittelgroßen Unternehmen Deutschlands und Österreichs als einen ihrer "Top Picks" der ersten Jahreshälfte 2018. Das Kursziel wurde in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von 169 auf 196 Euro angehoben. Zuletzt kosteten die im TecDax notierten Titel 163 Euro. Mit einem Plus von 2,64 Prozent lagen sie in dem deutschen Techwerte-Index auf dem zweiten Platz. Die HSBC rät weiter zum Kauf.

Der Spezialpumpenhersteller könnte die Markterwartungen an das Umsatzwachstum bis 2019 dank vorteilhafter Trends in den Endmärkten für Halbleiter und Beschichtungen übertreffen, hieß es. Diese machten zusammen rund die Hälfte der Konzernerlöse aus. Die Investitionen in der Halbleiterbranche würden 2018 nach einem starken Zuwachs im vergangenen Jahr zwar etwas gebremst, allerdings wohl nicht in dem vom Markt erwarteten Ausmaß.

Darüber hinaus bleibe Pfeiffer Vacuum ein möglicher Übernahmekandidat, da Wettbewerber Busch in den zurückliegenden sechs Monaten seinen Anteil auf mehr als 35 Prozent aufgestockt habe, so die Analysten. Das Bewertungsmodell für Pfeiffer verschoben sie um ein Jahr weiter in die Zukunft.

Neben Pfeiffer Vacuum sind für die HSBC-Experten auch Brenntag , LEG Immobilien , ProSiebenSat.1 und Andritz unter den Favoriten für das erste Halbjahr. Sie verwiesen dabei insbesondere auf das Wachstum in Europa, das weiterhin positiv überrasche und daher eine zyklischere Auswahl erlaube.

