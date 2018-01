Bonn - Die französische Industrieproduktion ist im November um 0,5% gegenüber dem Vormonat gesunken, so die Analysten von Postbank Research. Nach zuletzt zwei kräftigen Anstiegen in Serie sei die moderate Korrektur aber nicht überraschend gekommen. Nach den starken deutschen Zahlen vom Vortag - ex Bau habe der Industrieoutput hierzulande im November um 3,6% gegenüber dem Vormonat zugelegt - seien die Vorgaben für die gesamte Eurozone damit in der Summe positiv.

