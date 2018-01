Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Jetzt kämpfen wieder 22 Frauen um den neuen "Bachelor", aber kann überhaupt eine von ihnen gewinnen? Exklusiv in InTouch (EVT 11.01.) erzählt Daniel Völz (32), wie er zu seiner Ex-Freundin steht.



"Wir hatten uns bereits Babynamen überlegt und darüber nachgedacht, wo wir gerne hinziehen würden", sagt Daniel. Auch eine Hochzeit war im Gespräch. Die Beziehung endete zwar bereits 2011, aber die beiden verbindet noch immer eine gute Freundschaft.



Freundschaft - mehr nicht? Oder kehrt auch Daniel wie bereits einige seiner Vorgänger früher oder später zu seiner Ex zurück? "Das, was einen wieder zu der Ex zurückführt, ist nicht mehr da. Da müssen die Mädels keine Angst haben", betont der Immobilienmakler. Wir werden sehen ...



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 3/2018, EVT 11.01.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, InTouch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59675.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup