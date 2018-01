Junge Firmen in Deutschland erhielten im vergangenen Jahr Investitionen von mehr als vier Milliarden Euro - so viel wie nie zuvor. Schmelztiegel der deutschen Szene ist nach wie vor Berlin.

Start-ups in Deutschland haben im vergangenen Jahr so viel Geld erhalten wie noch nie zuvor. Insgesamt stiegen die Investitionen um 88 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young (EY) hervorgeht. Für diesen massiven Zuwachs sorgten vor allem große Finanzierungsrunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...