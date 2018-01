Kein Twitter, kein Balkon, keine Medien: Das war der Plan der Sondierer. Geklappt hat das nur bedingt. Zwei Verhandlungsexperten über die Gespräche zwischen Union und SPD. Eine Erkenntnis: Merkel hat an Macht verloren.

Für Thorsten Hofmann und Matthias Schranner ging es oft um Leben und Tod. Als Sonderermittler der Polizei verhandelten sie immer wieder mit Geiselnehmern. Bei den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD ist die Situation zwar nicht so dramatisch. Immerhin aber geht es aber um die Zukunft der Bundesrepublik. Mittlerweile sind Hofmann und Schranner als Verhandlungstrainer tätig - mit schwierigen Auseinandersetzungen kennen sie sich also aus. Wenn sie die Sondierungen beobachten, bleibt ihnen oft nicht mehr als ein Kopfschütteln. "Das läuft schon besser als bei den Jamaika-Verhandlungen", sind sich beide im Gespräch mit dem Handelsblatt einig. "Aber wirklich gut ist das noch nicht."

Dabei war die Idee der Unterhändler aus Sicht der Verhandlungsexperten genau richtig: Kein Twitter, keine Balkonbilder, keine Neben-Sondierungen per Interview. Das hatten die Parteien im Vorfeld der Gespräche vereinbart - nichts sollte an die missglückten Jamaika-Runden erinnern. Zwischenstände sollten nicht an die Öffentlichkeit dringen, nur ein Vertreter der Parteien dürfe am Tagesende ein kurzes Statement geben und spätestens am Freitag, so der Plan, müsse zu Ende sondiert sein.

"Genauso sollten Verhandlungen ablaufen", sagt Schranner. "Eine totale Nachrichtensperre und ein fest abgesteckter zeitlicher Rahmen sind wichtig." Zudem sollten eher die Gemeinsamkeiten betont werden und nicht die Gegensätze, erklärt Schranner, der an seinem Institut in Zürich Coaching-Seminare anbietet.

Soweit die Theorie. In der Praxis funktionierte das allerdings nur anfangs. SPD-Chef Martin Schulz wollte "keine roten Linien" ziehen, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer weniger reden und dafür mehr arbeiten. Das war am Sonntag. Schon am Montag sickerten aber die ersten Details der Gespräche durch. Union und SPD, so ließen Sondierer verlauten, rücken vom Klimaziel ...

