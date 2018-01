In einem sind sich die Verhandlungspartner einig: Es gibt noch eine Fülle an Arbeit. Die Parteichefs hüllen sich weiter in Schweigen bezüglich der Fortschritte, aber nun dürfte es ans Eingemachte gehen.

In den Koalitionssondierungen von CDU, CSU und SPD naht die Entscheidung. SPD-Chef Martin Schulz und Kanzleramtschef Peter Altmaier betonten am Mittwoch, wie viel Arbeit noch vor den Unterhändlern liege. Bis Donnerstag soll ausgelotet werden, ob es eine Basis für Koalitionsverhandlungen gibt. SPD-Vize Ralf Stegner sagte mit Blick auf den trüben Berliner Himmel, die Stimmung sei "wie das Wetter". CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte danach bei seinem Eintreffen in der CDU-Zentrale: "Schaun wir mal, ob sich der Nebel lichtet." Er hatte am Dienstagabend betont, dass bisher nur Zwischenergebnisse vorlägen.

Zu Beginn des vierten von fünf Sondierungstagen begannen etliche der 15 Arbeitsgruppen am Mittwoch erneut mit ihren Beratungen. Die Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD fassten zudem die Ergebnisse zusammen, die andere Arbeitsgruppen den Partei- und Fraktionschefs am Dienstag vorgestellt hatten.

Später soll dann wieder die Sechserrunde mit Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, Schulz, CSU-Chef Horst Seehofer, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles und ihrem CDU/CSU-Kollegen ...

