HANNOVER (dpa-AFX) - Der Chef der Industriegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, hat eine "Frischzellenkur" für den Industriestandort Deutschland gefordert. Eine neue Bundesregierung - "wann und in welcher Form auch immer sie ihre Arbeit aufnimmt" - solle eine klare Vision davon haben, wie sie die Industrie und ihre Arbeitsplätze für die Zukunft rüsten wolle, betonte der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie in Hannover. "Derzeit ist eher das Gegenteil der Fall." Trotz der starken Konjunktur gebe es in Deutschland einen großen Reformbedarf, mahnte er. Die Gewerkschaft starte daher mit einer Offensive für Innovation und Investitionen ins neue Jahr./tst/DP/jha

