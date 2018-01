München - Die Laurèl GmbH hat heute das Erwerbsangebot bezüglich Aktien zur Umsetzung des Insolvenzplans im Insolvenzeigenverwaltungsverfahren über das Vermögen der Laurèl GmbH an die Anleihegläubiger sowie den zugehörigen Wertpapierprospekt veröffentlicht, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...