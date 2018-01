Bad Marienberg - Die PATRIZIA Immobilien AG hat die Integration des in Dänemark ansässigen Dachfondsanbieters Sparinvest Property Investors erfolgreich abgeschlossen, so die PATRIZIA Immobilien AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...