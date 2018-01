Hohenlockstedt (ots) -



Ab sofort finden Ärzte, Patienten und Interessierte auf der neuen Website www.GeloMuc.de von Pohl-Boskamp relevante Informationen rund um chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma bronchiale oder COPD. Verschiedene Rubriken bieten Wissenswertes zu den unterschiedlichen Erkrankungen und Tipps für den Alltag. Darüber hinaus wird das Atemtherapiegerät GeloMuc® vorgestellt. Es unterstützt schonend und effektiv die Mobilisation von Schleim in den Atemwegen. Videos veranschaulichen die korrekte Anwendung und zeigen Übungen für einen verbesserten Therapieerfolg. Ebenso steht eine kostenlose Patientenbroschüre zum Download bereit.



Seit Ende November können sich Ärzte und interessierte Patienten auf der Website über Symptome und Ursachen von Atemwegserkrankungen informieren und erhalten Tipps für den Alltag. Neben Wissenswertem zu Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten steht die kostenlose Patientenbroschüre zum Download bereit, die die wichtigsten Informationen auf einen Blick zusammenfasst.



Die Atemphysiotherapie spielt neben der medikamentösen Therapie eine wichtige Rolle für den Erfolg der Behandlung. Atemtherapiegeräte wie der GeloMuc® unterstützen effektiv die Schleimlösung bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen. Auf www.GeloMuc.de wird der GeloMuc® detailliert vorgestellt. Videos erklären in der Rubrik "Ratgeber" seine Anwendung und verschiedene Hustentechniken.



GeloMuc®: effektive Ergänzung zur Pharmakotherapie



Der GeloMuc® ist ein physikalisch wirkendes Atemtherapiegerät zur Mobilisation von festsitzendem, zähem Bronchialschleim bei chronischen Atemwegserkrankungen. Er kann unterstützend zur medikamentösen Behandlung eingesetzt werden.



Durch das Ausatmen in das Gerät entsteht ein sanfter Druck, der sich bis in die Bronchien fortsetzt und eine spürbare Vibration erzeugt. Selbst festsitzender Schleim kann dadurch gelöst werden. Das Atemtherapiegerät kann mehrmals täglich, auch über einen längeren Zeitraum, angewendet werden. Zudem ist es für die Anwendung bei Kindern geeignet.



Der GeloMuc® ist ein verschreibungs- und erstattungsfähiges Hilfsmittel, das auch ohne Rezept in der Apotheke erhältlich ist. Es entspricht dem Wirtschaftlichkeitsgebot und daher ist die Verordnung frei von Budgets und Richtgrößen des Arztes.



