FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 330 (315) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES CHEMRING GROUP WITH 'BUY' - TARGET 211 PENCE - CITIGROUP CUTS SERCO GROUP TO 'SELL' - CITIGROUP RAISES METRO BANK PLC TO 'NEUTRAL' ('SELL') - DEUTSCHE BANK CUTS HUNTING TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 650 (530) PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES CYBG WITH 'SELL' - TARGET 281 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES VIRGIN MONEY WITH 'HOLD' - TARGET 305 PENCE - GOLDMAN RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 212 (210) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RELX TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2041 (1657) PENCE - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 222 (220) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMA TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 895 (1074) P - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1700 (1500) P - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES INTERSERVE PRICE TARGET TO 180 (150) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TED BAKER PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS SSP GROUP TO 'UNDERPERFORM' - MORGAN STANLEY CUTS BARCLAYS TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - MORGAN STANLEY CUTS BARCLAYS-KURSPRICE TARGET TO 215 (230) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS LLOYDS TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - MORGAN STANLEY CUTS LLOYDS-KURSPRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES RBS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 330 (265) P - PEEL HUNT CUTS ANGLO PACIFIC GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 161 (154) PENCE - PEEL HUNT CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 210 PENCE - PEEL HUNT RAISES KAZ MINERALS TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 965 (860) PENCE - RBC RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 600 (560) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FIRESTONE DIAMONDS TO 'OUTPERFORM'('SECTOR P.') - TARGET 1300(1900)P - RBC RAISES JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 175 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 950 PENCE - UBS CUTS MEGGITT TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 440 (485) PENCE - UBS CUTS QINETIQ TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 215 (226) PENCE - UBS RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 670 (655) PENCE - UBS RAISES GKN PRICE TARGET TO 400 (360) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MICRO FOCUS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2600 PENCE



