FRANKFURT/MÜNCHEN (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum im Euroraum wird sich nach Einschätzung europäischer Konjunkturforscher Anfang 2018 nicht abschwächen. Wie aus der aktuellen Konjunkturprognose von Ifo-Institut (Deutschland), Istat (Italien) und Kof (Schweiz) hervorgeht, rechnen die Experten damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums im ersten Quartal um 0,6 Prozent steigen wird - ebenso stark wie im dritten und vierten Quartal 2017. Für das zweite Quartal wird allerdings eine leichte Abschwächung auf 0,5 Prozent Wachstum prognostiziert.

Wachstumstreiber werden nach Einschätzung der Konjunkturforscher die privaten Investitionen sein. Zugleich unterstellen sie, dass der private Konsum weiter robust zunehmen wird, allerdings mit geringerer Geschwindigkeit als noch in der ersten Hälfte des Jahres 2017.

Die Inflation dürfte laut dieser Prognose von 1,4 Prozent im letzten Quartal 2017 auf 1,2 Prozent im ersten Quartal 2018 fallen. Grund hierfür seien Basiseffekte, die aus stärkeren Preisanstiegen bei Energie und Nahrungsmitteln im Winter zuvor resultierten. Für das zweite Vierteljahr 2018 erwarten die Institute einen Wiederanstieg auf 1,4 Prozent. Die Prognose basiert auf der Annahme eines Preises von Nordsee-Öl von 67 US-Dollar pro Fass und eines Euro-Kurses von 1,20 Dollar.

Risiken bestehen nach Einschätzung der Ökonomen in den fragilen, aber zuletzt schrittweise stabiler gewordenen Bankensektoren in einigen Ländern, das heißt im immer noch hohen Anteil an notleidenden Krediten. Positiv könnte sich die derzeit sehr gute Stimmung bei den Unternehmen, den Konsumenten und an den Finanzmärkten auswirken.

January 10, 2018

