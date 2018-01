Liebe Leser,

der Spezialchemie-Konzern Evonik will seine Produktionskapazität für Spezialformmassen erhöhen. Hierzu kündigte das Unternehmen kürzlich den Bau einer weiteren Anlage am Standort Osceola (Arkansas, USA) an.

Evonik will Methacrylates-Produktionsvermögen verdoppeln

Konkret: Mit der Errichtung einer zusätzlichen Anlage zur "Compoundierung des Marken-PMMA ACRYLITE" will Evonik das Produktionsvermögen des dortigen Geschäftsgebiets Methacrylates "nahezu verdoppeln", ... (Marco Schnepf)

