10.01.2018

Presseinformation: Baader Bank erweitert ihr Angebot für Online-Vermögensverwalter in der Schweiz mit Scalable Capital als Vorreiter

Unterschleißheim, den 10.01.2018: Die Baader Bank, als konto- und depotführende Bank für Scalable Capital, bietet als Service für die Schweizer Kunden des digitalen Vermögensverwalters ein spezifisches Steuerreporting an. Gemeinsam mit Scalable Capital hat die Baader Bank erstmalig eine entsprechende Lösung für Österreich entwickelt und erfolgreich im Oktober 2017 eingeführt.

Die Baader Bank bietet Scalable Capital die lückenlose Abbildung aller Vermögensverwaltungsprozesse von der Konto- und Depotführung über die Orderabwicklung bis hin zum Steuerreporting. Das Institut wird die Portfolios in Euro führen und schafft so einen Mehrwert für Schweizer Kunden. Die Baader Bank baut damit ihre Position als führender Dienstleister für digitale und klassische Vermögensverwalter weiter aus. Online Vermögensverwalter können nun mit der Baader Bank die komplette DACH-Region bedienen.

Für einen Schweizer Privatkunden ist die Kontoführung bei der Baader Bank jetzt noch attraktiver, da er seine Kapitalerträge ohne zusätzlichen Aufwand in seine Schweizer Steuererklärung aufnehmen kann. Hierfür stellt die Baader Bank schon für das Steuerjahr 2018 ein nach Schweizer Recht erstelltes Steuerreporting bereit. Der neue Service steht Schweizer Privatanlegern, die über eine Vermögensverwaltung mit der Baader Bank zusammenarbeiten, zur Verfügung.

"Wir freuen uns, unseren Partner Scalable Capital bei der Expansion in die Schweiz zu unterstützen", so Oliver Riedel, Mitglied des Vorstandes der Baader Bank. "Die Zusammenarbeit verstärkt den Ausbau des Geschäftsfeldes Banking Services und ist für die Baader Bank von wichtiger strategischer Bedeutung. Wir bieten die gesamte Produktpalette als moderner Dienstleister für klassische und digitale Vermögensverwalter mit dem Ziel, im Depotgeschäft weiter zu wachsen", so Oliver Riedel weiter.

Erik Podzuweit, Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital, ergänzt: "Viele Dienstleistungen können wir als Vermögensverwalter nur gemeinsam mit einer Depotbank anbieten. Als Technologieführer für digitale Bankdienstleistungen ist die Baader Bank deshalb ein idealer Partner für die Konto- und Depotführung unserer Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das beginnt bei der unterschriftlosen Kontoeröffnung und gilt auch für das Steuerreporting."

Hinweis: Für Rückfragen sind wir gerne Ihr Ansprechpartner. Bitte wenden Sie sich bei steuerlichen Fragen an Ihren Steuerberater.

Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland

Katharina Ariane Beyersdorfer Senior Manager Group Strategy & Communication

T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de

Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

Im Bereich Banking Services fungiert sie als führender Dienstleister für Fintechs und Robo-Advisor für alle Asset-Klassen als Bankplattform.

