Zürich-Wallisellen - Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT hat heute einen neuen Service angekündigt, der international tätigen Unternehmen über das BT-Netzwerk den direkten Zugriff auf die IBM Cloud ermöglicht. Mit BT Cloud Connect Direct for IBM profitieren Unternehmen von einer zuverlässigen, sicheren und leistungsfähigen Netzwerkanbindung, wenn sie ihre geschäftskritischen Anwendungen und Daten in die IBM Cloud verlagern.

BT-Kunden können über Cloud Connect Direct for IBM auf Services aus der IBM Cloud wie Rechenleistung, Netzwerk- und Storage-Infrastruktur zugreifen. Ihnen steht ausserdem ein umfangreicher Katalog mit zusätzlichen Funktionalitäten aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (AI), Blockchain, Internet of Things (IoT) sowie Daten- und Analysefunktionen zur Verfügung. Die direkte Cloud-Konnektivität ermöglicht es Unternehmen, eine bessere Performance, Sicherheit und Verfügbarkeit zu erzielen als bei der Verbindung über das offene Internet.

Die Anbindung über Cloud Connect Direct for IBM ist zunächst für IBM Cloud-Rechenzentren in Grossbritannien verfügbar; in den kommenden Monaten wird die direkte Anbindung auch für IBM Cloud-Rechenzentren auf dem europäischen Kontinent, in den USA, Australien und Asien realisiert werden, so dass auch Kunden in diesen Regionen in den Genuss von verbesserter Performance und Compliance kommen. Für die Anbindung wird IBM Cloud Direct Link genutzt, ein Netzwerkservice, der für den sicheren und schnellen Datentransfer zwischen privater Infrastruktur und der Public Cloud entwickelt wurde. Cloud Connect Direct for IBM wird durch den Single Service Desk von BT unterstützt, der proaktives Management und hohe Servicequalität bietet.

Keith Langridge, Vice President für Netzwerk-Services bei BT, sagte:

