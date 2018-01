(IT-Times) - What goes up must come down. Die Kurse der weltweit beliebtesten und größten digitalen Währungen bleiben weiter unter Druck und verzeichneten in den letzten 24 Stunden teilweise herbe Abschläge. Einzige Ausnahme unter den Top 10 der weltweit größten Kryptowährungen war erneut der Token von...

Den vollständigen Artikel lesen ...