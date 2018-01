Bad Marienberg - Basilea Pharmaceutica AG (ISIN CH0011432447/ WKN A0B9GA; SIX: BSLN) gab heute den formellen Abschluss ihrer am 1. Dezember 2017 angekündigten Erweiterung der Lizenzvereinbarung mit Pfizer Inc. (NYSE: PFE) über Basileas Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) um China (einschließlich Hong Kong und Macao) sowie 16 Länder des asiatisch-pazifischen Raums bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Basilea Pharmaceutica AG:

