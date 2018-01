Hannover - In der Eurozone hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im November weiter verbessert und die Arbeitslosigkeit mit 8,7% (Oktober: 8,8%) das niedrigste Niveau seit 2009 erreicht, so die Analysten der Nord LB.Die Unterschiede in den einzelnen Ländern seien allerdings groß geblieben: Während Deutschland und Malta mit 3,6% die niedrigste Quote aufgewiesen hätten, habe die Arbeitslosigkeit in Spanien bei 16,7% und in Griechenland bei 20,5% (September) gelegen.

