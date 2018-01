Die Digitalberatung Accenture kauft das Digital-Filmstudio Mackevision. Die Stuttgarter produzieren unter anderem die Spezialeffekte für die Erfolgsserie "Game of Thrones" - und sind auch in der Autoindustrie gefragt.

Wenn in der jüngsten Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones Schiffe auf mystische Küsten zu segeln oder Armeen Burgen stürmen, kommen diese Bilder aus Stuttgart. Sie werden von dem Digital-Filmstudio Mackevision produziert. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat die Beratungsfirma Accenture das auf künstliche Bewegtbilder (Computer Generated Imagery, CGI) spezialisierte Unternehmen gekauft. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die ...

