Liebe Leser,

bei Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") kann es jederzeit zu einem Paukenschlag kommen. Allerdings ist vorab unklar, ob dieser positiver oder negativer Natur sein würde. Denn Steinhoff selbst hat zuletzt zwei Dinge klargestellt: Man benötige kurzfristig Liquidität - und man stehe weiterhin in Gesprächen mit Gläubigern und Banken (diese Gespräche begannen demnach am 19. Dezember in London und werden seitdem fortgeführt, so Steinhoff). Damit sind nun mehrere ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...