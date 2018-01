Berlin (ots) - Stau auf der Autobahn, Parkplatzsuche und hohe Parkgebühren? Die Anreise zum Flughafen geht angenehmer: Ab sofort können Germania-Fluggäste Rail&Fly-Tickets nutzen und ihren Flug mit der Deutschen Bahn erreichen. Im Zusammenhang mit einem Flug kann der Fahrschein für die Einzelfahrt zu einem Preis von 35 Euro und für die Hin- und Rückfahrt zu 70 Euro pro Person bei Germania gebucht werden. Für Kinder unter 12 Jahren gilt eine Ermäßigung von 25 Prozent pro Bahnstrecke, Kleinkinder unter 2 Jahren reisen kostenfrei an.



"Wir freuen uns sehr über die neue Service-Erweiterung für unsere Passagiere", sagte Paul Scodellaro, Director Scheduled Service, der Germania Fluggesellschaft zur Freischaltung des Angebots. "Germania steht für verlässliche Reiseerlebnisse, die im Alltag nicht stressen und dem Gast bezahlbaren Komfort schaffen." Die Kombination mit Rail&Fly ist durch die Umstellung des Buchungssystems bei Germania auf Amadeus Altéa möglich geworden. Dadurch kann die Airline mit den grün-weißen Flugzeugen neue Services in das Angebot aufnehmen.



Das Rail&Fly-Ticket berechtigt zur Fahrt in allen DB-Zügen (einschließlich ICE, IC und EC-Zügen) und auf allen Strecken der Deutschen Bahn in der 2. Klasse. Es gilt am Abflugtag und am Tag davor sowie am Tag der Ankunft und dem Folgetag. Kunden können den Fahrschein vom beliebigen Zugbahnhof in Deutschland zum jeweiligen Germania-Abflughafen im DB-Streckennetz nutzen, eine Zugbindung besteht nicht.



Die genauen Schritte zur Buchung und Einlösung hat Germania auf ihrer Homepage unter Flüge buchen hinterlegt. Kunden, die nachträglich zur Flugbuchung noch ein Bahnticket dazukaufen möchten, können dies telefonisch bis 48 Stunden vor Abflug im Service Center der Germania unter +49 30 610 818 000 tun (Normaltarif aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).



Link: www.flygermania.com/de-de/fluege-buchen/fluege/railfly/



Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über 30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegt die Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 3 Millionen Passagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungen zu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietet entgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreien Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 Kilogramm Freigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-, Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der Schweizer Germania Flug AG und der Bulgarian Eagle umfasst die Germania-Flotte derzeit 29 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg. www.flygermania.com



