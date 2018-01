Bad Marienberg - Die Your Family Entertainment AG (ISIN: DE000A161N14/ WKN A161N1, Kürzel: RTV) hat eine Wandelanleihe (ISIN DE000A2GSN82/ WKN A2GSN8) im Gesamtvolumen von EUR 4.375.460 mit einer Laufzeit von Januar 2018 bis Februar 2020 und einer Verzinsung von 3% p. a. erfolgreich am Kapitalmarkt platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

