Der globale FX- und CFD-Handelsdienstleister Tickmill hat einen revolutionären Win-Win Live Forex-Handelswettbewerb angekündigt, bei dem es jeden Monat Treuerabatte für alle Teilnehmer und echte Bitcoin-Preise zu gewinnen gibt. Das Unternehmen hat diesen spannenden Wettbewerb aufgelegt, um seine Kunden für ihre kontinuierliche Treue und Unterstützung zu belohnen, die dem Unternehmen in diesem Jahr zu einem erfolgreichen Wachstumskurs verholfen haben.



Bei dem revolutionären Win-Win Live-Handelswettbewerb können die Teilnehmer durch ihre Handelsexpertise glänzen und bei herausragender Leistung echte Bitcoins gewinnen, eine der am schnellsten wachsenden Währungen der Welt. Jeden Monat werden zwei Handels-Champions (der Händler mit dem höchsten Monatsgewinn in Zahlen und der Händler mit dem höchsten Monatsgewinn in Prozent) mit einem Bitcoin belohnt.



Darüber hinaus können sich Händler mit einem Pro- oder VIP-Konto über einen Provisionsrabatt von 10 % für alle geschlossenen Positionen und einen Rabatt von 1 $ pro Einheit bei Bitcoin CFDs auf dem Wettbewerbskonto freuen.



Marilena Iakovou, CMO der Tickmill Group, sagte über die Lancierung des neuen Live-Handelswettbewerbs: "Wir haben diesen Wettbewerb aufgelegt, um ein außergewöhnlich erfolgreiches und wachstumsstarkes Geschäftsjahr zu feiern. Diesen Erfolg haben wir in erster Linie unseren geschätzten Kunden rund um den Globus zu verdanken. Wir sind davon überzeugt, dass sich der Erfolg unserer Kunden auch auf uns überträgt. Mit unserem neuen Live-Handelswettbewerb wollen wir unseren Kunden einen Anreiz geben, ihre Handelspraxis zu optimieren, und sie gleichzeitig großzügig für ihre Treue belohnen. Bei der technologischen Innovation stehen wir in der ersten Reihe. Daher ist viel Überlegung in die Preise eingeflossen, um die Händler der Zukunft des Finanzmarkts einen Schritt näher zu bringen."



Der Wettbewerb läuft vom 11. Dezember 2017 bis zum 9. März 2018. Weitere Informationen zu dem Wettbewerb und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier (https://tickmill.com/de/promotions/the-revolutionary -win-win-live-trading-contest/).



Informationen zu Tickmill



Tickmill ist ein Forex- und CFD-Handelsdienstleister, der von der FCA UK zugelassen und reguliert wird. Tickmill bedient sowohl private als auch institutioneller Anleger und bietet erstklassige Handelsprodukte zu attraktiven Konditionen sowie ultraschnelle Ausführung.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://tickmill.com/de/



Bei Handel mit CFDs riskieren Sie Ihr investiertes Kapital zu verlieren.



