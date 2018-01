Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer und Johnson & Johnson haben im Streit um Blutungsrisiken im Zusammenhang mit dem Blockbuster-Medikamentes Xarelto in den USA einen juristischen Erfolg erzielt. Ein Richter an einem State Court in Philadelphia hob am Dienstag eine Juryentscheidung vom Dezember wieder auf, wie Bayer bestätigte. Dabei waren die beiden Pharmakonzerne wegen unzureichender Darstellung der Risiken zu einer Strafzahlung von 27,8 Millionen US-Dollar an eine 75-jährige Amerikanerin verurteilt worden waren, die nach einjähriger Einnahme des Mittels schwere Magen-Darm-Blutungen erlitten hatte.

Bayer äußerte sich erfreut über das revidierte Urteil. Es stütze sowohl die Sicherheit und Wirksamkeit von Xarelto als auch den Umstand, dass Nutzen und Risiken des Blutverdünners genau und wissenschaftlich fundiert auf dem Beipackzettel dargestellt seien, heißt es in einer Stellungnahme.

Xarelto ist seit 2011 in den USA zur Behandlung und Prävention von Blutgerinnseln zugelassen. Für Bayer ist es das mit Abstand umsatzstärkste Medikament. 2016 verbuchten die Leverkusener weltweite Einnahmen von 2,9 Milliarden Euro, wobei die Verkäufe in den USA komplett beim Partner Johnson & Johnson landen. Wegen der Blutungsrisiken sind in den USA mehr als 20.500 Verfahren gegen Bayer anhängig, wie aus dem jüngsten Quartalsbericht hervorgeht.

Die Jury-Entscheidung aus Philadelphia vom Dezember war die erste, bei der Bayer und US-Partner J&J zu Strafzahlungen verurteilt worden waren. In drei sogenannten Bellwether-Verfahren zuvor hatten die Jurys sie jeweils freigesprochen. Ein viertes solches Verfahren, bei dem eine spezifische Rechtsposition geklärt werden sollte, wurde zurückgezogen. Im Kern geht es bei allen Prozessen um die Frage, ob die mit dem Blutverdünner verbundenen Risiken ausreichend dargestellt sind.

In den nächsten Monaten werden weitere Prozesse in den USA stattfinden. Bayer erklärte, man werde Xarelto "auch weiterhin mit Nachdruck verteidigen".

