Hamburg (ots) - Nachdem die Anzeige gegen Erol Sander, 49, wegen häuslicher Gewalt fallen gelassen wurde, äußert sich der TV-Star nun exklusiv in GALA (Heft 03/2018, EVT 11.01.18): "Sieben Monate Leiden sind vorbei. Ich bin von Herzen erleichtert, dass die falschen Vorwürfe gegen mich entkräftet sind." Seine Noch-Ehefrau Caroline Goddet, 42, hatte von einer "Ehe-Hölle" berichtet und gleich zwei Anzeigen gestellt, neben der angeblichen häuslichen Gewalt auch wegen Besitzes und Konsums von Marihuana. Die zweite Anzeige endete mit dem Erlass eines Strafbefehls; Sander muss 25.200 Euro zahlen. Hintergrund: In der Wohnung des Noch-Ehepaars wurden von der Polizei geringste Mengen Marihuana gefunden - einige Wochen nach Sanders Auszug. Alle Haar-, Blut- und Urinproben des Schauspielers fielen negativ aus. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, so sein Anwalt, habe sich Sander entschlossen, den Strafbefehl zu akzeptieren, ohne dabei die Vorwürfe anzuerkennen. Erol Sander zu GALA: "Aus Rücksicht auf meine Familie und mein Umfeld wünsche ich mir nur, dass es endlich vorbei ist."



