Das auf Global SBLC und weltweite Handelsfinanzierung spezialisierte Unternehmen Bachmann & Welser Capital gab heute den Start seiner neuen Corporate Website bekannt, die das Leistungsversprechen des Unternehmens und den Gesamtnutzen für den Kunden klar und ansprechend vermittelt. Die Website bietet darüber hinaus aktuelle Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Bachmann & Welser Capital.



Die neue Website ist unter http://www.bachmannwelser.com abrufbar.



"Für uns bei Bachmann & Welser Capital ist das ein spannender Moment, wir sind begeistert, was den Launch unsere Website angeht, die sowohl unseren Kunden und Partnern als auch den Medien wertvolle Informationen zugänglich machen wird", sagte Edward Bachmann, CEO von Bachmann Welser Capital.



Bachmann & Welser Capitals Website wird auf regelmäßiger Basis mit Neuigkeiten zu Produkteinführungen und der Einrichtung von Geschäftsstellen, unternehmerischen Meilensteinen und Veranstaltungen sowie mit Pressemitteilungen und Informationen zu Expansionsplänen und allgemeinen Geschäftsaktivitäten aktualisiert.



Informationen zu Bachmann & Welser Capital



Bachmann & Welser Capital Ltd ist ein in Großbritannien ansässiger Standby Letter of Credit und Trade Finance-Spezialist. Das von erfahrenen ehemaligen City of London-Kapitalgebern und Investmentbankern gegründete Unternehmen ist durch seine weltweiten Partnerschaften in der Lage, seinen Kunden einzigartige Finanzlösungen anzubieten.



Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.bachmannwelser.com . Alternativ können Sie uns auch telefonisch unter folgender Rufnummer erreichen: +44(0)131-357-0361.



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:



Sarah Atkins



Media Relations Officer



Sarah.Atkins@bachmannwelser.com



