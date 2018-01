General Motors (WKN:A1C9CM) sagte, dass es im Dezember 3.227 Chevrolet Bolt Elektrofahrzeuge (EVs) in den Vereinigten Staaten ausgeliefert habe. Es war der beste monatliche Umsatz insgesamt für den Bolt - und der neunte Monat in Folge, in dem die US-Verkäufe im Monatsvergleich stiegen.



Es war aber nicht Amerikas meistverkauftes EV im letzten Monat, da es gegen Tesla (WKN:A1CX3T) doch noch verlor. Aber die Dezember-Verkäufe des Bolt waren gut genug, um es auf über 20.000 Stück zu schaffen - und genug, um Teslas Model X zu übertreffen.

Der Umsatz des Bolt ist nun seit neun Monaten in Folge gestiegen

Hier ist ein Blick darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...