Analysten feierten die Bitcoin-Futures als großen Durchbruch. Endlich sei die Kryptowährung auf dem Finanzmarkt angekommen. Ein Monat später ist klar: Kleinanleger wetten auf Kursgewinne - Großinvestoren auf Verluste.

Der Start der Bitcoin-Futures der Chicagoer Handelsplattform Cboe war vielversprechend. Analysten feierten ihn als großen Durchbruch im Finanzmarkt. Denn seit dem 10. Dezember können Investoren auf der etablierten und regulierten Derivatebörse auf die Preise der Kryptowährung wetten, ohne Bitcoin selbst zu halten. Einen Monat nach Handelsbeginn zeigen sich zwei interessante Entwicklungen: Die Produkte sind weniger gefragt als gedacht. Und professionelle Investoren agieren anders als Kleinanleger.

Kleinanleger wetten darauf, dass die nach Marktwert größte Kryptowährung weiter steigt, wie Zahlen der zuständigen US-Derivateaufsicht Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zeigen. Sie setzen demnach fast vier Mal öfter auf steigende Kurse, als auf fallende. Anders sieht es bei den Hedgefonds und anderen großen Händlern aus: Diese setzen mit ihren großen Positionen eher auf einen fallenden Bitcoin-Kurs.

Ihren Optimismus, was die weitere Kursentwicklung angeht, scheinen also zumindest die Kleinanleger nicht verloren zu haben. Dass die großen Investoren eher auf einen fallenden Kurs setzen, heißt jedoch nicht zwingend, dass sie den Absturz der Kryptowährung erwarten. Sollten sie zum Beispiel Bitcoin halten, wären die Futures lediglich eine Strategie zur Absicherung der eigenen Bestände gegen Verluste, auch Hedging genannt. Die Daten der CFTC zeigen also nicht das gesamte Bild.

Ein Monat nach dem Durchbruch der Kryptowährungen wird außerdem deutlich, dass das Interesse kleiner wie großer Investoren unter den Erwartungen bleibt. So liegt der Wert der ausstehenden Kontrakte auf beiden Börsen zusammen bei rund 150 Millionen Dollar. Das Handelsvolumen des eigentlichen Bitcoin liegt dagegen bei mehreren Milliarden Dollar pro Tag, wie aus Daten ...

