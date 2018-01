Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie sollen vor den Tarifgesprächen noch einmal Entschlossenheit demonstrieren. Eine Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die IG Metall droht mit Ausweitung.

Die IG Metall hat im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie unmittelbar vor der neuen Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern den Druck weiter erhöht. Allein in Nordrhein-Westfalen seien am Mittwoch mehr als 20.000 Metaller zu Warnstreiks aufgerufen, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Die Aktionen begannen am Mittwochmorgen unter anderem in Werken von Thyssenkrupp und dem Automobilzulieferer Benteler. Auch in Bayern begannen neue Ausstände, hier soll es unter anderem Proteste bei Siemens geben. Die Gewerkschaft will auch in Bayern die Warnstreiks stetig ausweiten: Die Beschäftigten "scharren schon mit den Hufen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...