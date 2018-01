Mit den steigenden Immobilienpreisen wächst auch der Finanzierungsbedarf. Je nach Lage der begehrten Immobilie werden ganz unterschiedliche Darlehen benötigt. So finanzieren die Deutschen ihr Eigenheim.

Wer ein Eigenheim finanzieren muss, ist zumeist auf ein Bankdarlehen angewiesen. Wie hoch dieses ausfällt, hängt maßgeblich vom Standort der begehrten Immobilie ab. In einer Studie hat das Onlineportal Check24 die Kreditanfragen von Bauherren deutschlandweit ausgewertet. Einige klare Tendenzen lassen sich ablesen.

So steigen etwa mit der Einwohnerzahl auch die Darlehenssummen. In Metropolen ist der Kreditbedarf am höchsten - und die zu finanzierende Wohnfläche am kleinsten. Je kleiner die Gemeinde, desto mehr Einfamilienhäuser werden gekauft: 77 Prozent des Wohneigentums besteht aus Eigenheimen, wenn die Bewohnerschaft unter 100.000 liegt. Steigt die Einwohnerzahl über eine Million, sinkt der Wert auf 52 Prozent und Eigentumswohnungen gewinnen an Bedeutung.

Während Immobiliendarlehen im Bundesdurchschnitt etwa 262.000 Euro für 146 Quadratmeter Wohnfläche betragen, liegen die Werte in Deutschlands Großstädten teils weit davon entfernt. In deutschen Metropolen ist der Kreditbedarf am höchsten, aber auch weniger kosmopolitische Städte finden sich im Ranking. Das sind die Städte mit dem höchsten Kreditbedarf. (Quelle: Check24)

Platz 10: Leipzig

Im Vergleich der zehn größten deutschen Städte eröffnet Leipzig mit der drittgrößten Wohnfläche und dem niedrigsten Kreditbedarf das Ranking. 237.000 Euro benötigen die Sachsen für Eigentumswohnung oder Haus. Durchschnittlich 143 Quadratmeter Wohnfläche können mit diesem Darlehen finanziert werden.

Platz 9: Dortmund

243.000 Euro Kredit beantragt der Bauwillige in Dortmund. Dafür bekommt er aber auch viel: Bis zu 150 Quadratmeter sind Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung in der Ruhrgebietsstadt groß. Der Anteil der Eigenheime ist hier auch am höchsten: 70 Prozent der Dortmunder können es sich leisten. Ungleich unbeliebter sind Eigentumswohnung - mit 30 Prozent der geringste Wert im Ranking.

Platz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...