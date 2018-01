Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) ist zur Stunde der mit Abstand stärkste Wert im DAX, wobei der Index selbst gerade ins Wanken gerät. Ein Plus von knapp vier Prozent, ohne neue Nachrichten, wohl großenteils charttechnisch motiviert und mit dem Argument im Rücken, dass der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten den Bankaktien gut tun würde. Was bedingt stimmt, aber:

Letzten Endes würde das nicht bedeuten, dass für die Banken wieder Milch und Honig fließen und deswegen immenser Spielraum für die Kurse nach oben wäre. Vor allem nicht für eine Aktie, ...

