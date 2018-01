Hannover - Bereits das dritte Mal in Folge eröffnete die LBBW auch in 2018 mit ihrer Transaktion die Emissionstätigkeit am Euro-denominierten Covered Bond-Markt, sodass bereits am ersten Handelstag im neuen Jahr der Primärmarkt geöffnet wurde, so die Analysten der Nord LB.Seit dem hätten die Analysten bereits 15 Deals gesehen, auf die sie aufgrund der hohen Anzahl jedoch nur selektiv eingehen würden. Auffällig sei u.a. gewesen, dass sich einige Emittenten mittels Dual Tranchen sowohl im mittleren als auch langen Laufzeitbereich über Benchmarks refinanziert hätten. Hier seien beispielsweise die Deals von Westpac oder Caffil anzuführen. Der australische Emittent habe so insgesamt EUR 1,75 Mrd. für Laufzeiten über sieben (ms +2bp) und 15 Jahre (ms +10bp) platziert, während Caffil in Summe EUR 1,5 Mrd. mit einer Laufzeit von acht Jahren (ms -10bp) und 15 Jahren (ms flat) emittiert habe. Ebenfalls den sehr langen Laufzeitbereich fokussiere die ABN Amro, die nach der LBBW die zweite Euro-Benchmark in diesem Jahr platziert und das bisher größte Volumen mit EUR 2,0 Mrd. für ihren Deal gewählt habe. Der Pricing-Prozess sei mit ms +5bp area gestartet, wobei der Reoffer-Spread letztlich bei ms +2bp fixiert worden sei.

