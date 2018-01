Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will in ganz Deutschland in Kleinstädten und Dörfern überprüfen, ob die Luft durch Dieselabgase zu stark verschmutzt wird. Bislang konzentriert sich die Diskussion über dreckige Luft, giftigen Stickoxide und Diesel-Fahrverbote auf Großstädte wie Stuttgart, München und Berlin. Die Umwelthilfe hat vor, dass zu ändern. Damit könnten auch in kleineren Gemeinden Fahrverbote für Selbstzünder drohen.

"Es gibt Dörfer, da fahren 8.000. bis 10.000 Fahrzeuge pro Tag durch", erklärte DUH-Chef Jürgen Resch. In einer Aktion will er zwischen erstem Februar und erstem März an 500 Orten in Deutschland die Luftverschmutzung messen. Dazu können Anwohner aus der gesamten Republik, die glauben, unter hoher Abgasbelastung zu leiden, bis zum 21. Januar auf der DUH-Website ihre Adresse hinterlassen. Die Umweltschützer wollen dann daraus 500 Orte auswählen und nachmessen. Freiwillige Helfer sollen an den entsprechenden Stellen Halterungen anbringen und die Messröhrchen aufstellen. Nach vier Wochen werden diese nach dem Plan der Umwelthilfe wieder eingesammelt, zurückgeschickt und ausgewertet. Mitte März sollen die Ergebnisse vorliegen.

DUH setzt auf öffentlichen Druck

Sollten die Grenzwerte in einer Gemeinde überschritten werden, setzt Resch auf die Prangerwirkung. Die Verwaltung soll dann nachmessen und wenn notwendig, Beschlüsse für saubere Luft fassen. "Die Gefahr liegt in der Luft - und zwar nicht nur in den 90 Städten mit bereits amtlich bestätigten Grenzwertüberschreitungen", warnte Resch. Laut DUH gibt es hierzulande nur 535 amtliche Messstationen, von denen aber nur etwa die Hälfte wirklich aktiv sei. Sie stünden meist in Großstädten und eben nicht in kleineren Kommunen oder Dörfern.

Die Bundesregierung will Dieselfahrverbote unbedingt vermeiden und hat dafür ein Sofortprogramm mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro aufgelegt. Das Geld steht den Bürgermeistern aus den Städten mit bereits festgestellter Feinstaubbelastung zu. Es soll zum Beispiel zur Erneuerung der Busflotte und zum Ankauf von E-Autos für den kommunalen Fuhrpark eingesetzt werden. Sollte die DUH-Aktion ergeben, dass die gesamte Republik unter schlechter Luft leidet, wäre das Sofortprogramm völlig unzureichend.

Tag der Wahrheit für Regierung, die Umwelthilfe und die Autohersteller ist der 22. Februar. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet dann, ob Städte durch das Aufstellen entsprechender Fahrverbotsschilder für Diesel den Schutz der Gesundheit durchsetzen müssen. Die seit Monaten anhaltende Kontroverse um Fahrverbote führt dazu, dass die Autokäufer deutlich weniger Selbstzünder kaufen.

