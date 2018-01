In der deutschen Wirtschaft sind Frauen in Führungspositionen noch immer die Ausnahme. Warum das so ist und warum die Lage in der Finanzbranche besonders schlimm ist, erklärt DIW-Ökonomin Elke Holst.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) untersucht jährlich die Repräsentation von Frauen in Vorständen und Geschäftsführungen sowie in Aufsichts- und Verwaltungsräten der größten Unternehmen in Deutschland. Die Ergebnisse werden in Form des DIW-Managerinnen-Barometers veröffentlicht. So auch heute. Die Ergebnisse sind vor allem für den Finanzbereich ernüchternd. Danach ist der Frauenanteil in den Vorständen und Aufsichtsräten der 100 größten Banken in Deutschland im vergangenen Jahr jeweils leicht auf knapp neun beziehungsweise 23 Prozent gestiegen. Bei den 60 größten Versicherungen ist die Dynamik hingegen zum Erliegen gekommen: In beiden Gremien ging der Frauenanteil etwas zurück, auf gut neun beziehungsweise knapp 22 Prozent. Wie der Rückgang zu erklären ist, erläutert Elke Holst. Sie leitet den Forschungsbereich Gender Studies beim DIW.

Frau Holst, "die Quote wird Strukturen aufbrechen und Frauen auf allen Ebenen zu Gute kommen", hat Justizminister Heiko Maas einmal gesagt. In den Führungsgremien des Finanzsektors ist dem aber nicht so, wie Ihre Untersuchung zeigt. Warum sind die Spitzenposten dort nach wie vor fest in Männerhand?Das ist eine gute Frage. Studien deuten auf eine besonders männerdominierte Führungskultur im Finanzbereich hin. Es gibt dann weniger Anreize, Geschlechterstereotype und Rollenzuschreibungen zu ändern. Eine Modernisierung der Unternehmenskultur ist aber sehr wichtig.

Welche Rolle spielt dabei die Vereinbarkeit von Beruf und Familie?Eine sehr große. Denn oft arbeiten Frauen - die letztlich fast immer noch für die unbezahlte Arbeit in Haushalt und Familie verantwortlich sind - in Teilzeit. Diese Beschäftigungsform ...

