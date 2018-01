BERLIN (Dow Jones)--Reisen nach Antalya oder an den Bosporus verlieren offenbar an Schrecken bei den Touristen. Nach zwei rückläufigen Jahren zähle die Türkei mit einem Buchungsplus von 70 Prozent zum Saisonauftakt wieder zu den Favoriten deutscher Urlauber, teilte der Tui-Konzern am Mittwoch mit. Das Türkeiangebot werde für den Sommer 2018 deshalb noch einmal deutlich ausgebaut. Ägypten legte in der Nachfrage bei Tui um 58 Prozent zu, Tunesien um 125 Prozent. Griechenland verzeichnete demnach ein Plus von 16 Prozent. Beliebtestes Reiseziel bleibt Spanien.

Das Auswärtige Amt weist derweil weiter darauf hin, dass seit Anfang 2017 deutschen Staatsangehörigen "in zahlreichen Fällen an den Flughäfen in der Türkei die Einreise verweigert" wurde. Den Betroffenen seien weder nachvollziehbare Gründe für diese Maßnahme genannt worden, noch habe es eine Rechtsbehelfsbelehrung gegeben. "Die betroffenen Personen mussten nach einer Wartezeit in Gewahrsam von mehreren Stunden bis zu wenigen Tagen ihre Rückreise nach Deutschland antreten", schreibt das Außenamt. Weitere Reisehinweise hat das Ministerium auf seiner Internetseite ww.diplo.de gesammelt.

