Paris - Die meisten Börsen Europas haben am Mittwoch ihrem exzellenten Start ins neue Jahr Tribut gezollt. Der britische Leitindex hingegen setzte seine Rekordjagd fort. Vor allem Bankaktien stützten. Auch europaweit lag die Bankenbranche vorn, was Händler mit steigenden Zinsen in den USA begründeten. Dadurch verbessert sich tendenziell das Geschäft der Geldinstitute mit Krediten und festverzinsten Wertpapieren.

Für den EuroStoxx 50 ging es am späteren Vormittag um 0,65 Prozent auf 3599,22 Punkte nach unten. In Paris sank der CAC 40 um 0,63 Prozent auf 5489,09 Zähler. Dazu passten die Konjunkturdaten, denn im November verzeichnete die französische Industrie im Monatsvergleich einen Rückgang und der Zuwachs im Monat Oktober wurde nach unten revidiert. In der Schweiz gab der SMI , der tags zuvor erstmals die Marke von 9600 Punkten geknackt hatte, nun um 0,80 Prozent nach.

Der britische FTSE 100 erreichte einen neuen Höchststand bei 7756 Punkten und zeigte sich zuletzt unverändert bei 7731 Zählern. Produktionsdaten untermauerten die stabile Stimmung. Im November und auch im Oktober war die Industrieproduktion des Landes im Monatsvergleich gestiegen.

"Öl und Zinsen sind aktuell die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...