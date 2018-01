Zur Wochenmitte zeichnen sich an der Wall Street Gewinnmitnahmen ab, die der Rekordserie der vergangenen Tage ein Ende setzen dürften. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich 0,5 Prozent niedriger. Am Dienstag hatten die US-Indizes neue Allzeithochs erreicht.

An Konjunkturdaten stehen vor der Startglocke die Im- und Exportpreise aus dem Dezember zur Veröffentlichung an. Etwas später folgen die wöchentlichen Lagerbestandsdaten zu den Ölvorräten der USA. Beobachter erwarten, dass diese abermals geringer geworden sind, nachdem der Branchenverband American Petroleum Institute am Vorabend von einer Abnahme der Bestände berichtet hat.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien der Fluggesellschaft United Continental von optimistischeren Ertragserwartungen des Unternehmens profitieren. Die Gesellschaft hat ihre Prognose für die Marge im vierten Quartal erhöht, die Aktie legt daraufhin im vorbörslichen Handel um 0,8 Prozent zu. Von der positiven Stimmung scheinen auch die Aktien des Wettbewerbers Delta Air Lines Rückenwind zu erhalten. Sie steigen um 1,5 Prozent.

Ferner könnten die Aktien des Pharmaherstellers Ignyta im Blick stehen, nachdem der schweizerische Pharmakonzern Roche die schon im Dezember angekündigte Übernahme auf den Weg gebracht hat. Die Annahmefrist läuft bis zum 7. Februar. Bis dahin können die Aktionäre der Ignyta Inc ihre Aktien Roche zum Preis von je 27 US-Dollar in bar andienen. Ignyta werden vorbörslich noch nicht gehandelt.

January 10, 2018

