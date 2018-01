Unterföhring (ots) -



Neuer Lebensmut dank tierischer Unterstützung! Das Leben von Paulina (18) dreht sich, anders als bei den meisten Jugendlichen, vor allem um ein Thema: Schlafen. Die Narkoleptikern kämpft mit ständiger Müdigkeit und Kataplexien (kurze Episoden von Muskelversagen). In der Schule oder der Bahn schläft die 18-Jährige oft unkontrolliert ein und ist dann ihrer Umwelt hilflos ausgeliefert. Das soll sich jetzt ändern: Für das "Projekt Superhund" hat sich Hundetrainer Masih Samin auf die Suche nach einem Vierbeiner gemacht, der ihr im Alltag zur Seite steht - und Nikko gefunden. Kann der Rüde Paulina beschützen und ihr einen Teil ihrer Freiheit zurückgeben?



Die junge Dortmunderin ist eine von acht Frauchen bzw. Herrchen in spe, die aufgrund eines Handicaps tierische Unterstützung bekommt - und gleichzeitig einem heimatlosen Vierbeiner ein neues Zuhause gibt: "Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten" startet am 14. Januar 2018 um 18:55 Uhr in SAT.1. In der Docutainment-Reihe suchen die Coaches Sabine Hulsebosch und Masih Samin Hunde mit besonderen Fähigkeiten, die sie mit ihren neuen, auf Hilfe angewiesenen Besitzern trainieren können. "Das großartige an diesem Projekt ist, dass man Hunden, die aus dem Tierschutz kommen, eine Chance gibt. Und nicht nur das: Es zeigt auch, welches wunderbare Potential in ihnen steckt", sagt Hundeverhaltenstherapeut Samin.



Glückliche Paare und neue Lieben: Bei "Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!" ab 14. Januar 2018, sonntags um 17:55 Uhr schauen Teilnehmer der vergangenen vier Jahre zurück und erzählen, was seither passiert ist. Bereits seit drei Jahren sind Bea und Tim aus der ersten Staffel verheiratet. Als Zeichen ihres gemeinsamen Glücks nimmt Bea nun Tims Nachnamen an. Auch Ramona und Stephan feiern Hochzeitstag - auf Schloss Neuenstein, wo sie 2016 ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" hatten. Mit wem sind Anja, Dennis und Pierre nach ihrer Scheidung zusammen? Wer erwartet Nachwuchs? Und wie geht es Romy, Ingo und anderen Teilnehmern des SAT.1-Sozialexperiments?



"Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!" (vier Folgen, RedSeven Entertainment) um 17:55 Uhr und "Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten" (vier Folgen, DOCMA TV Produktion GmbH) um 18:55 Uhr ab 14. Januar 2018 in SAT.1



