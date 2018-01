Berlin/Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vor wenigen Monaten machten Tierrechtler einen grausigen Fund auf finnischen Pelzfarmen. Auf gleich mehreren Farmen haben sie völlig überzüchtete Silberfüchse gefunden. Ziel dieser Überzüchtung ist es, dass die Tiere noch mehr Fell ansetzen, um mehr Pelz pro Tier zu gewinnen. Finnland ist einer der größten Pelzerzeuger der Welt. In engen Käfigen auf Gitterböden werden die Tiere gehalten und nach nur wenigen Lebensmonaten werden sie getötet, um ihnen das Fell abzuziehen. "Die Haltung von Tieren auf Pelzfarmen geht immer mit Tierquälerei einher, eine artgerechte Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft ist schlichtweg nicht möglich", so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros.



Ähnlich wie bei der Fleischproduktion werden nun auch Füchse immer größer und fetter gezüchtet. "Den Pelzfarmern geht es nur um den eigenen Profit und darum, wie sie ihn noch weiter steigern können", kritisiert Peifer. Durch eine spezielle Züchtung ist es den finnischen Farmern erstmals gelungen, einen Monsterfuchs von 20 kg zu züchten. In der freien Natur wiegt ein Silberfuchs gerade einmal um die 3,5 kg. Auf Grund der Überzüchtung leiden die Tiere an massiven Augenentzündungen und starkem Übergewicht, die zu schmerzhaften Gelenkentzündungen führen.



Das Fell der Monsterfüchse wird über das Auktionshaus Saga Furs in Kopenhagen angeboten. Recherchen des Deutschen Tierschutzbüros haben ergeben, dass das deutsche Kaufhaus Breuninger auch Fuchsfelle von Saga Furs im Sortiment führt u.a. von der Firma Woolrich. "Wir halten es für einen Skandal, dass ein Traditionshaus wie Breuninger Pelze von gequälten Tiere verkauft", empört sich Peifer und fordert einen Boykott von Breuninger.



Die Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros haben vor einigen Wochen eine Anti-Pelz-Kampagne gegen Breuninger gestartet mit dem Ziel, dass das Warenhaus pelzfrei wird. "Breuninger ist eines der letzten deutschen Kaufhäuser, die überhaupt noch Echtpelz im Sortiment führen", so Peifer. Die Tierrechtler haben eine Online-Petition gestartet, die in nur wenigen Tagen über 65.000-mal unterschrieben wurde. Zudem finden Demonstrationen und Aktionen vor Breuninger-Filialen in ganz Deutschland statt.



Bildmaterial (Foto/Video) von den Monsterfüchsen auf Anfrage.



Weitere Informationen zur Kampagne unter: https://www.breuninger-pelz.de/



OTS: Deutsches Tierschutzbüro e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115581 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115581.rss2



Pressekontakt: Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V. Mobil: 0171-4841004 Mail: presse@tierschutzbuero.de