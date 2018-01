Deutsche, so heißt es, hängen an ihrem Bargeld. Das aber ist offenbar nur ein Teil der Wahrheit, wie eine Umfrage zu den Bezahlgewohnheiten hierzulande zeigt. Die Ergebnisse der Befragung dürften so manchen erstaunen.

Das Handy ist aus dem Leben der Deutschen nicht mehr wegzudenken. Doch zum Bezahlen wird es kaum eingesetzt. "Nur drei Prozent der Girokontobesitzer nutzen eine Bezahlfunktion ihres Smartphones wie beispielsweise mittels Near Field Communication (NFC) oder einer App, die einen Bezahl-Code generiert", heißt es in einer repräsentativen Forsa-Umfrage, die im Auftrag des Marktwächterteams der Verbraucherzentrale Sachsen durchgeführt wurde. "Trotz verbreiteter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...