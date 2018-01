Hannover - Hinter den Kapitalmärkten liegt - zumindest aus Sicht der SSAs - ein sehr aktives Jahr, so die Analysten der Nord LB.In 2017 hätten die von den Analysten analysierten Emittenten immerhin EUR-Benchmarkanleihen in Höhe von EUR 187 Mrd. begeben, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert entspreche. Für dieses Jahr hätten einige Emittenten bereits ihre Fundingziele vorgelegt, die in der Summe dafür sprechen würden, dass auch in 2018 von einer regen Betriebsamkeit am Primärmarkt auszugehen sei. Gleichwohl dürfte vor allem im Bereich der Supranationals eine moderate Gegenbewegung stattfinden. Nachdem die EFSF im vergangenen Jahr fast EUR 50 Mrd. eingeworben habe, wolle sie in diesem Jahr nur noch EUR 28 Mrd. an frischen Mitteln am Kapitalmarkt aufnehmen, was sich natürlich dämpfend auf die Primärmakttätigkeit der supranationalen Emittenten insgesamt auswirken werde. Der Wert von EUR 28 Mrd. liege aber dennoch EUR 6 Mrd. über den ursprünglichen Planungen.

