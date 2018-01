Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt werden am Mittwoch mit Blick auf den bislang sehr guten Lauf im Börsenjahr 2018 Gewinne mitgenommen, wobei sich der Abgabedruck mit den wachsenden Sorgen um US-Staatsanleihen noch erhöht hat. Sowohl der Leitindex SMI als auch der breite SPI waren am Dienstag getragen von Optimismus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...