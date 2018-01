Die letzten markanten Höchststände markierte die Aktie von BP Mitte 2014 und verabschiedete sich nach einem Verlaufshoch von 526,80 GBp anschließend von ihrem Aufwärtstrend. Über die nächsten Monate setzten die Notierungen bis auf ein Unterstützungsniveau von 249,44 GBp zurück. Seit Anfang 2016 ist jedoch wieder eine positive Tendenz beim Papier des britischen Ölkonzerns zu verzeichnen, die bereits Anfang letzten Jahres an die Hochs aus 2014 aufwärts reichte. Ein Ausbruch blieb zwar aus, nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase um 450,00 GBp konnte der Wert gegen Jahresende aber wieder an die markante Hürde aus 2014 zulegen. Dabei wurden immer höhere Tiefs etabliert, was für eine bullische Komprimierung spricht und ...

